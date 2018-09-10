السراج يبحث مع قيادات أمنية حيثيات الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع قيادات أمنية، الأوضاع الأمنية بعد العدوان الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس، أن السراج شدد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، على ضرورة المعرفة الكاملة بأبعاد هذا الاعتداء الإرهابي، وكذلك أسماء وخلفيات مرتكبيه ومن يقفون وراءه، داعياً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لاحباط مخططات الإرهابيين.

هذا وناقش المجتمعون الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.

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