الحكومة المؤقتة تدين هجوم مؤسسة النفط الارهابي وتجدد دعوتها لنقل مقرها إلى بنغازي

ليبيا – دانت الحكومة المؤقتة في بيان لها اليوم الإثنين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس والذي أودى بحياة عدد من الموظفين الأبرياء.

الحكومة أعربت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه عن أسفها على وقوع مثل هذه الأحداث العدوانية البشعة في طرابلس ، مذكرة الشعب الليبي بدعواتها المتكررة بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي التي تتحكم بها من وصفتهم بـ”الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة المارقة” وتتقاسمها جماعة الإخوان “المتأسلمين” والمقاتلة والقاعدة بالإضاقة إلى داعش وغيرها من مسميات القتل والإرهاب والعداء والتكفير حسب البيان.

وأشارت الحكومة إلى أن المجموعات المذكورة أعلاه تستغل حالة الفوضى وهشاشة الوضع الأمني متسلحة بما تنهبه من ميزانيات ضخمة بإبتزازها للحكومة الهزيلة.

وجددت الحكومة دعواتها إلى عودة مؤسسة النفط إلى مقرها الشرعي بمدينة بنغازي الأمنة عملاً بكل القرارات السابقة في هذا الصدد.

البيان لفت إلى أن تعطيل القرارات المتعلقة بنقل المؤسسة يأتي خدمةً لمصالح الجماعات الإرهابيّة والعصابات الإجراميّة والمليشيات وتنفيذًا لأجندات داخلية وخارجية تستغل حالةَ الفوضى والتسيب والانهيار لشكل الدولة والغياب التام لأجهزتها التي تشهدها العاصمة طرابلس

وأكدت الحكومة أن تلك الجماعات تستفيد من عجز ما أسمتها حكومة الوفاق غير الشرعية ومن وهمِ سيطرتها بإجهزتها الهزيلة على الأوضاع في مناطق نفوذها.

الحكومة دعت في ختام بيانها جميع الليبيين في هذه الفترة العصيبة إلى التكاتف ونسيان الخلافات ونبذ الفرقة والتباغض إلى جانب تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والجهوية حفاظاً على وحدة الوطن وسلامة أرواح مواطنيه لصون أرزاق وممتلكات الليبيين من العبث والتدمير والإفساد والضياع.

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