اقتصاد الوفاق تورد 400 طن قمح لتوزيعها على المخابز

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي أنه تم توريد 400 طن من القمح الى مخازن الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف .

وأوضح الدرسي خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس ، بالتشارك مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن و الأعلاف جمال جويلي وتابعته كاميرا قناة ليبيا، أنه سيتم توزيع هذه الكمية بعد طحنها على المخابز بدئاً من غد الثلاثاء.

وبيّن الدرسي أن المجلس الرئاسي ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لم يتوصلوا إلى اتفاق بموضوع الإصلاحات الإقتصادية المرتقب ، مشيراً إلى أن الوزارة جزء من الحل .

من جهة أخري قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة جمال جويلي أن الشركة وردت 50 ألف طن من القمح موجودة بمخازنها الآن وستعمل المصانع بكامل طاقتها لتغطية العجز الحاصل في الدقيق الذي سيتم تخصصيه وبيعه للمخابز وستعمل المجالس البلدية ونقابة المخابز علي التنسيق ومتابعة آلية التوزيع .

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