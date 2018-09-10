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تحديد موعد امتحان القبول للطلبة المنسبين لكليات الطب ببنغازي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أفاد مسجل كلية الطب البشري أسامة العبيدي موعد امتحان القبول للطلبة المنسبين لكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة الذين نسبتهم المئوية 85 في المئة وما فوق سيكون يوم 25 سبتمبر2018 وعلى تمام الساعة العاشرة صباحاً في مجمع الكليات الطبية.

وأضاف، أن موعد الامتحان التحريري سيكون شاملا لمناهج علم الأحياء المتعلق بجسم الإنسان والكيمياء الحيوية والرياضيات واللغة الإنجليزية ومعلومات طبية عامة.

وقال، “سوف يتم نشر تعميم بخصوص تقسيم الطلبة على القاعات والمدرجات في وقت لاحق”.

 وطالب العبيدي، من الطلبة إحضار تعريفهم الشخصي، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول بدون مستند رسمي يثبت هويته.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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