«اتحاد عمال النفط والغاز»: هدف تفجير المؤسسة الوطنية زعزعة الاستقرار بالقطاع

استنكر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الاثنين، وراح ضحيته عدد من المواطنين والموظفين الأبرياء.

وأوضح البيان الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه أن الهدف من هذا التفجير هو زعزعة الاستقرار بقطاع النفط بعدما عاد إلى أفضل مستوياته من الإنتاج وبث الرعب في قلوب المواطنين الآمنين.

وتابع البيان، أن هذا العمل الإرهابي الجبان سوف لن يزيد العاملين بقطاع النفط والغاز إلا المزيد من الإصرار على الوقوف صفا واحدا عاملين وإدارة بمختلف المواقع والاستمرار في البذل والعطاء في سبيل الوطن ومواصلة العمل الجاد لتعزيز وتنمية ثروة الليبيين ولتخفيف المعاناة على المواطنين من هؤلاء المجرمين والظلاميين.

وطالب البيان، الجهات المختصة بسرعة تقديم الجناة للقصاص العادل، كما قدم خالص التعازي لأسر ضحايا الغدر في هذا التفجير الإرهابي الغاشم.

