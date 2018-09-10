مجلس الدولة يدين هجوم مؤسسة النفط الارهابي ويطالب بتوحيد مؤسسات الدولة

ليبيا – إستنكر مجلس الدولة في بيان له اليوم الإثنين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

مجلس الدولة وصف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه الهجوم الإرهابي بـ”الدنيء” ، معتبراً بأنه يهدف إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وإستمرار الفوضى وعرقلة الإستقرار.

وطالب المجلس من كافة الأجهزة الأمنية بالدولة إلى تحمل مسؤولياتها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان منع تكرار مثل هذه الحوادث.

المجلس أشار في ختام بيانه إلى أن المجموعات الإجرامية تستغل حالة الإنقسام السياسي والمؤسساتي التي تعاني منه البلاد ، منوهاً إلى أن ذلك يحتم على الجميع الإسراع في الوصول إلى توافقات لإنهاء الإنقسام وتوحيد المؤسسات والخروج من المراحل الإنتقالية.

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