البعثة الأممية تؤكد نجاح اجتماع الزاوية في تثبيت “هدنة طرابلس”

أخبار ليبيا 24

اتفقت المجموعات المسلحة الليبية المشاركة في الاجتماع الأمني الخاص بالأوضاع في طرابلس والذي عقد أمس الأحد بمدينة الزاوية على تثبيت وقف إطلاق النار واستحداث آلية لمراقبته وذلك بعد خمسة أيام من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين المجموعات المتنازعة في ضواحي العاصمة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن الأطراف المشاركة في الاجتماع اتفقت الأحد على تجميد حركة القوات واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار بين المجموعات المتنازعة في ضواحي العاصمة طرابلس ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال قوات نظامية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في بيان نشرته البعثة بعد الاجتماع إنه يجب تصحيح الأوضاع من خلال التفاهم بدلاً من التعارك وسفك الدماء وتدمير العاصمة.

وعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة من المجموعات المسلحة المختلفة في طرابلس وما حولها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، بعد أيام من المواجهات التي شهدتها العاصمة بين مجموعات تابعة للداخلية ومجموعات مسلحة أخرى من مدينة ترهونة.

وخلفت المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة أكثر من 60 قتيلا وأكثر من 139 جريحاً بحسب إحصائيات طبية.

وشهدت ضواحي العاصمة الليبية طرابلس مواجهات متقطعة في ظل تضارب التصريحات حول الأوضاع الميدانية ومناطق سيطرة المجموعات المتنازعة.

وبدأت المواجهات المسلحة جنوب طرابلس منذ نحو أسبوعين بين قوات عسكرية من مدينة ترهونة متحالفة مع مجموعات مسلحة أخرى من جهة ضد مجموعات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من جهة أخرى، وفشلت ثلاث محاولات سابقة لوقف إطلاق النار بشكل نهائي بين المجموعات المتنازعة.

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