عقيلة صالح يدين ويستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف مؤسسة النفط

دان رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى واستنكر بأشد العبارات العمل الارهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس، مترحما على ارواح الضحايا، داعيا المولى عز وجل ان يغفر لهم ويرحمهم وان يسكنهم فسيح جناته معزيا عائلاتهم متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد صالح، ان هذا العمل يعتبر عدوان على الشعب الليبي لانه استهدف مقر المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي، معتبرا أن من قام بذلك هو عدو اساسي للشعب الليبي يجب محاربته ودحره وهزيمته وذلك بدعمنا ومساندتنا للجيش الليبي وللشرطة والاجهزة الامنية والاستخباراتية جميعها وان يتحول دعم كل فرد من الشعب الليبي الى ذلك من اجل ان يكون لدينا جيشا قويا يتصدى لهذه الجماعات الارهابية المجرمة التى كل يوم تستهدف مكانا مهما للشعب الليبي، وأكد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي.

وطالب صالح الامم المتحدة ومجلس الامن، ان يرفع حظر تسليح الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الارهاب ويحقق الانتصارات المتتالية رغم قلة الامكانيات، مؤكدا ان الارهاب يشكل خطرا على كل انحاء العالم، والتى منها دول الجوار وحوض البحر الابيض المتوسط، موضحا أنه ما لم تتظافر الجهود سوف يطال الخطر الجميع دون استثناء، داعيا ابناء الشعب الليبي الى وحدة الصف الليبي والتفاهم والتصالح من اجل ليبيا إلى ان تستقر اوضاعها وترسيخا لدولة المؤسسات والقانون والتي بها يهزم الليبيون عدوهم الذي استهدف بلادهم ومقدراتهم.

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