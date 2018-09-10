تحرير جميع المحتجزين عقب هجوم مسلح على مؤسسة النفط الليبية

ونقلت قناة “ليبيا” عن صنع الله قوله: “كنت داخل المؤسسة وسمعت دوي انفجارين”، واصفا الهجوم بأنه كان عنيفا وخلف عددا من القتلى والجرحى.

كما ذكر صنع الله أنه “تم إجلاء جميع موظفي المؤسسة الوطنية من المبنى”.

وكانت مجموعة من المسلحين قد هاجمت، اليوم الاثنين، مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر بالمؤسسة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، “وقوع تفجير داخل المؤسسة الوطنية للنفط، وجرح أكثر من 6 أشخاص”. واحتجز المهاجمون عددا من موظفي المؤسسة.