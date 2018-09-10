أفريكوم تنفي صحة التصريحات التي نسبت لقائدها

نفت القيادة العامة الأمريكية فى أفريقيا أفريكوم، صحة التصريحات التي نسبت لقائدها، الجنرال توماس وولدهاوزر، نقلا عن حساب مزيف يحمل اسمه في موقع تويتر .

وفى تصريح لـ صحيفة المرصد، مساء الأحد، ردا على استفسار الصحيفة حول صحة ما نقل عن وولدهاوزر قالت القوة إن هذا الخبر الذي مفاده أن دولة الإمارات العربية قد منحت طائرات قتالية للمشير خليفة حفتر، وأقامت قاعدة سرية لها فى شرق البلاد مزيف.

وأضافت أفريكوم بأن الحساب الذي ينتحل صفة الجنرال وولدهاوزر هو حساب مزيف أيضا، وقد تم حذفه من موقع تويتر.

من جهتها أشارت صحيفة المرصد إلى أنها فحصت الحساب المزور بعد رد أفريكوم على سؤالها حول صحة الخبر، وقد تبين بأنه تمت إزالته بالفعل.

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