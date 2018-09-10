لجنة الأزمة والطوارئ بالمجلس الرئاسي : دينار واحد هو السعر الذي تم تحديده لـ 5 أرغفة خبز

ليبيا – أعلنت الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار أمس الأحد بأن سعر رغيف الخبر المُباع عن طريق جهاز الحرس البلدي سيكون دينار واحد لعدد 5 أرغفة بوزن 150 غراما للرغيف الواحد.

شوبار أكدت بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة الوزراء على أن عملية توزيع الدقيق ستتم بخطة يومية وفقاً لإفادة رئيس جهاز الحرس البلدي ، لافتةً إلى أن عملية توزيع الدقيق ستبدأ ببلديتي أبوسليم وعين زارة بحيث تستلم كل بلدية 21 سيارة تحمل 100 قنطار.

وأضافت أن يوم الثلاثاء القادم سيتم التوزيع لبلديتي سوق الجمعة وجنزور بنفس الكمية أما يوم الأربعاء سيتم التوزيع على طرابلس المركز وتاجوراء بينما الخميس على بلدية حي الاندلس وإحدى البلديات الأخرى وهذا بشكل أسبوعي حتى إنتهاء أزمة الدقيق والخبز.

وفيما يخص مياه النهر، قالت شوبار إنه بعد رجوع التيار الكهربائي لمحطات الجنوب تم شحن المحطات الرئيسية التي تغذي الحقول لضخ المياه وفي حال تم التواصل مع المنظومة الرئيسية في الجنوب سيتم تغذية باقي الآبار.

الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ أشارت إلى أن مشكلة المياه بسيطة وسببها عدم التواصل مع المحطات الرئيسية في الجنوب بسبب إنقطاع تغطية الاتصالات، موضحةً أن عملية إرجاع ضخ المياه مستمرة وما يعيقها عدم تمكن فريق العمل بمنظومة الحساونة سهل الجفارة من دخول غرفة التحكم الرئيسية في وادي الربيع لمراقبة سير عملية ترجيع ضخ المياه حيث أن العملية تسير بشكل جيد بدون مراقبة غرفة التحكم الرئيسية.

أما فيما يخص إنقطاع التيار الكهربائي، نوّهت شوبار إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء تمكنت من الدخول لمنطقة السدرة وعين زارة بالإضافة إلى صلاح الدين لإجراء عمليات الصيانة والبدء في عملية الإرجاع التدريجي الذي سبب في الإظلام الجزيء.

شوبار ثمنت جهود منتسب جمعية الهلال الأحمر في دعم العائلات العالقة بمناطق الإشتباكات ، لافتةً إلى أنه تم دعم 30 عائلة بمنطقة عين زارة بالسلات الغذائية وصدرت تعليمات رئيس فرع طرابلس بدعم بعض العائلات في منطقة خلة الفرجان.

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