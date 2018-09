بريطانيا تؤكد استمرار غلق سفارتها بطرابلس بسبب «الوضع الأمني الهش»

المتوسط:

جددت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الإثنين 10 سبتمبر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التأكيد على أنه لا تغيير في توجيهات الحكومة البريطانية بخصوص سفر مواطنيها إلى ليبيا، لافتة إلى أنها لازالت تنصح بعدم السفر إلى ليبيا.

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق أن مقرها في طرابلس مغلق بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنه ليس لديها أي وجود قنصلي في ليبيا.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ما شهدته طرابلس صباح اليوم الإثنين من هجوم انتحاري على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عددًا من موظفي المؤسسة والمدنيين.

وذكرت السفارة في بيان، «نحن غير قادرين على تقديم الدعم القنصلي، بما في ذلك أي شكل من أشكال المغادرة للرعايا البريطانيين في ليبيا؛ إذا كنت في ليبيا (ضد نصائح السفر من وزارة الخارجية البريطانية) وتحتاج إلى التحدث إلى أحد المسؤولين القنصليين في المملكة المتحدة، فعليك الاتصال بالسفارة البريطانية في تونس». مشيرة إلى «استمرار الأوضاع الأمنية المحلية الهشة في طرابلس»، مؤكدة أن «الأوضاع يمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف وصدامات دون سابق إنذار».

لا تغيير في توجيهات الحكومة البريطانية بخصوص سفر مواطنيها إلى #ليبيا. وزارة الخارجية@FCOArabic لازالت تنصح بعدم السفر إلى ليبيا https://t.co/CFrQIkRFA6 pic.twitter.com/EK6aTDmWFE — UK in Libya (@UKinLibya) September 10, 2018

