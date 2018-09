عقيلة صالح: الهجوم الإرهابي على مؤسسة النفط «عدوان على الشعب الليبي»

المتوسط:

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس، معتبرًا هذا العمل «عدوان على الشعب الليبي».

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن «صالح» استنكر «استهدف مقر مؤسسة النفط المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي»، معتبرا أن «من قام بذلك هو عدو أساسي للشعب الليبي يجب محاربته ودحره وهزيمته وذلك بدعمنا ومساندتنا للجيش الليبي وللشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية جميعها».

وأكد عقيلة صالح، على ضرورة أن «يتحول دعم كل فرد من الشعب الليبي إلى ذلك من أجل أن يكون لدينا جيشًا قويًا يتصدى لهذه الجماعات الإرهابية المجرمة التى تستهدف كل يوم مكانا مهما للشعب الليبي».

وطالب رئيس النواب؛ الأمم المتحدة ومجلس الأمن، برفع حظر تسليح الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب ويحقق الانتصارات المتتالية رغم قلة الامكانيات، مؤكدًا على أن الإرهاب يشكل خطرا على كل أنحاء العالم، والتي منها دول الجوار وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وختم عقيلة صالح موضحا أنه ما لم تتظافر الجهود سوف يطال الخطر الجميع دون استثناء، داعيا أبناء الشعب الليبي إلى وحدة الصف الليبي والتفاهم والتصالح من أجل ليبيا إلى أن تستقر أوضاعها وترسيخًا لدولة المؤسسات والقانون والتي بها يهزم الليبيون عدوهم الذي استهدف بلادهم ومقدراتهم.

