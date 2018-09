البعثة الأممية تعلن عن « 8 بنود» لإتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برئاسة غسان سلامة ، اليوم الإثنين ، عن اتفاق لتعزيز وقف إطلاق النار استناداً إلى اتفاق الهدنة الذي عقد الثلاثاء الماضي وبيان مجلس الامن الصادر الخميس الماضي، الذي يطالب بوقف فوري لأعمال العنف والتزام الهدنة وحقن الدماء وحماية المدنيين .

وفندت البعثة الأممية، في بيان لها اليوم الإثنين، الاتفاق إلى 8 بنود وهما:

1- استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة

2-إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس الكبرى عامة، ووضع آلية لفض الاشتباك.

3-إعادة تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات التابعة لها

4- وضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال تدريجي للقوات النظامية من جيش وشرطة، بدءاً من مطار معيتيقة، ومقر رئاسة الوزراء، وميناء طرابلس، والمصرف المركزي، وفروع المصارف، ومواقع الشركة الوطنية للنفط (بدءاً من خزنات وقود الهاني والمطار) وشركة الكهرباء، وخصوصاً غرفة التحكم والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وهيئة الاستثمار الليبية وفق خطة زمنية محددة.

5-أن يقوم المجلس الرئاسي بحل لجنة الترتيبات الأمنية الحالية وإعادة تشكيل لجنة ترتيبات أمنية جديدة تساهم البعثة في تقديم الدعم اللازم لها

6- تقديم موقعي الاتفاق على تعهد خطي من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز او الضغط او الدخول للمؤسسات السيادية.

7- الإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية خلال أسبوع من اليوم والبدء في تنفيذها

8-إلغاء مجموعة القرارات التي صدرت خلال الفترة الفائتة والتي قال إنها تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة .

