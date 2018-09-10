السراج يطالب بضرورة معرفة أبعاد استهداف المؤسسة وأسماء وخلفيات المهاجمين

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، القيادات الأمنية بضرورة معرفة أبعاد الاعتداء الإرهابي على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الذي وقع اليوم الإثنين، وأسماء وخلفيات مرتكبيه ومن يقفون وراءه.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده السراج اليوم، مع رئيس المخابرات العامة اللواء عبدالقادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد الرجباني، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ومنسق شؤون الإرهاب العميد محمد بشير، وممثل إدارة المتابعة خالد البصير، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم على المؤسسة.

وأكد السراج خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لإحباط مخططات الإرهابيين، وقد أطلع على الترتيبات التي اُتخذت لتأمين سلامة المواطنين، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة بطرابلس، قد تعرض اليوم الإثنين، إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة الهوية، أدى إلى سقوط قتيلين و10 جرحى كحصيلة أولية، وخلف أضرارا جسيمة بمبنى المؤسسة.

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