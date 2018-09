وقفة احتجاجية بـ «الزاوية» لمطالبة «السراج» بالاستقالة

المتوسط:

خرجت أهالي مدينة الزاوية في مظاهرات ضد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ” فايز السراج ” لمطالبته بالتنحي عن منصبه.

طالب أهالي الزاوية “السراج” بتسليم المؤسسات الأمنية للجيش الوطني الليبي. وإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة بوسط طرابلس، تعرضت لتفجير نفذه انتحاريون فجر اليوم، أدى إلى سقوط قتيلين و10 جرحى جراء الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

