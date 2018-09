«صحة الوفاق» :قتيلان و 10 جرحى كحصيلة أولية للهجوم على «الوطنية للنفط»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن الحصيلة الأولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الإثنين.

وأفادت الوزارة، في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك” ، أن التفجير أسفر عن مقتل شخصان وإصابة 10 آخرين من الموظفين العاملين بالمؤسسة.

وأفادت الوزارة، استناداً على إحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، فإن مستشفى طرابلس المركزي استقبلت حالة وفاة و3 جرحى، فيما استقبلت مصحة النفط حالة وفاة و 7 جرحى.

