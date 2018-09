«مجلس النواب» يُدين الهجوم الإرهابي على «الوطنية للنفط» ويصفه بالجبان

المتوسط:

أدان مجلس النواب الليبي في بيان له، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بالعاصمة طرابلس.

وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي.

وصف مجلس النواب في بيانه الذي تلقت صحيفة المتوسط نسخة منه الهجوم الإرهابي بـ”الجبان”، وتقدم بخالص تعازيه إلى الشعب الليبي، وأسر من قضوا خلال هذا الهجوم الإرهابي.

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة بوسط طرابلس، تعرضت لتفجير نفذه انتحاريون فجر اليوم، أدى إلى سقوط قتيلين و10 جرحى جراء الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

