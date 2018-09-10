البعثة: اتفقنا في الزاوية على إعادة تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الاثنين، أن المجتمعين في الزاوية اتفقوا على أن يحُلّ المجلس الرئاسي لجنة الترتيبات الأمنية الحالية ويعيد تشكيلها.

وأوضحت البعثة، على صفحتها الرسمية، أن الأطراف المجتمعة اتفقت على إعادة تمركز التشكيلات المسلحة في نقاط يتفق عليها لاحقًا، وتسمح بعودة الحياة الاعتيادية إلى مناطق الاشتباكات خاصة، وطرابلس الكبرى عامة.

وأكدت البعثة أنها ستضع آلية لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، وإعادة أسلحة التشكيلات المسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى مقراتها، ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية، وإحلال قوات نظامية محلها.

وفي سياق آخر، شدد المجتمعون على ضرورة إعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية خلال أسبوع من اليوم، والبدء في تنفيذها.

يشار إلى أن البعثة الأممية رعت لقاءًا بين قادة الأطراف المتقاتلة في طرابلس، بحضور عسكريين وأعيان وحكماء من مناطق عدة.

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