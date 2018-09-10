المؤتمر العلمي للتنمية المستدامة في شحات يطلق لقاءات عمله التحضيرية

شحات 10 سبتمبر 2018 (وال) – انطلقت في مقر بلدية شحات لقاءات العمل التحضيرية للمؤتمر العلمي العالمي للتمنية المستدامة في ليبيا.

وقال رئيس لجنة التواصل في المؤتمر الدكتور سعد المغربي، بخصوص تحديد موعد انعقاد المؤتمر :”إن فترة قبول البحوث والأوراق العلمية المخصصة للمشاركة في المؤتمر سوف تكون من مطلع يناير 2019 إلى 20 فبراير 2019″.

وأضاف المغربي أنه سيكون موعد انطلاق المؤتمر في 22 إلى 24 من شهر أبريل 2019 والذي سيكون باستضافة بلدية شحات.

يذكر أنه قدمت أولى لقاءات العمل التحضيرية للمؤتمر والتي تطرقت إلى إحدى جوانب المؤتمر المتعلقة “بالبيئة والصحة والتعليم” من قبل البروفسور الليبي محمد الدراوي، والتي كانت حول البيئة والتنمية المستدامة.

يشار إلى أن المؤتمر سيكون باستضافة بلدية شحات ومشاركة اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس و برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وعدة مؤسسات علمية أخرى.(وال – شحات) ع ع / أ د

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