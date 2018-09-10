انقطاع الكهرباء يُهدد مرضى الكلى بمستشفى زليتن

يعاني مرضى قسم الكلى بمستشفى زليتن من غياب الكهرباء منذ 4 أيام، ما تسبب في ازياد معاناتهم، كما أن تأخر مواعيد جلسات غسيل الكلى قد يشكّل خطرا على حياتهم.

ويتفاجأ المرضى عند قدومهم إلى القسم بانقطاع الكهرباء، لكن الأمل بعودة الكهرباء يجعلهم ينتظرون لساعات تنتهي بتأجيل المواعيد لليوم الثاني.

وطالب المرضى الذين التقتهم “218 نيوز” بتوفير الكهرباء للقسم ليتمكنوا من إجراء الغسيل، وشكوا مكوثهم لساعات في انتظار عودة الكهرباء.

يشار إلى أن المركز يتوفر فيه مولد كهربائي لكنه معطل ويحتاج لصيانة كي يُستفاد منه.

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