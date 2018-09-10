مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على الوطنية للنفط

طبرق 10 سبتمبر 2018 (وال) – أدان مجلس النواب الليبي في بيان له، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بالعاصمة طرابلس، وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي.

ووصف المجلس في بيانه الهجوم الإرهابي بـالجبان، وتقدم بخالص تعازيه إلى الشعب الليبي، وأسر من قضوا خلال هذا الهجوم الإرهابي.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تعرضت لتفجير نفذه انتحاريون، أدى إلى سقوط قتيلين و10 جرحى جراء الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (وال – طبرق) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال