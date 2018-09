المتوسط:

أكدت الأمانة العامة للهلال الأحمر انتشال أشلاء 4 أشخاص من موقع الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت الأمانة أنها شاركت بثلاث سيارات إسعاف ونقلت سبعة جرحى منهم جريحان تم إسعافهما في المصحة التابعة للهلال الأحمر.

