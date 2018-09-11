المسماري : “داعش” وراء هجومي المفوضية والمؤسسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي عميد أحمد المسماري الهجوم الإرهابي الذي طال مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وسقوط ضحايا من العاملين بالمؤسسة .

وأكد المسماري – فى مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين من بنغازي -توصلهم إلى إثباتات باتت لديهم تثبت تورط تنظيم داعش فى الهجوم بالاشتراك مع منشقين من تنظيم القاعدة .

وأضاف أن المعلومات والإثباتات المتوفرة لديهم من فريق الدعم الإلكتروني التابع للقيادة العامة تؤكد تورط تنظيم داعش بالتعاون مع قيادي منشق من تنظيم القاعدة لتنفيذ هذا الهجوم وهجوم المفوضية العليا للانتخابات .

وأكد المسماري أن الإثباتات المتوفرة لديهم بما فيها من مستندات، وأدلة أخرى عن الهجومين، والمتورطين فيهما من تنظيمات جاري إحالتها عبر القيادة العامة إلى جهة القضاء المختصة بالتحقيق فى هاذين العملين .

وأعتبر المتحدث بأن هذه الأدلة التي سيتم تقديمها ستكون قطعية وحاسمة فى مسار التحقيقات حول هاذين الهجومين بالتحديد، داعياً كافة الجهات فى طرابلس لأخذ الحيطة والحذر لأن هذه الهجمات وفق ماهو متوفر من معلومات لن تكون الأخيرة .

وأشار المسماري إلى إن الهجوم الارهابي على مقر المؤسسة الوطنية للنفط لا يأتي إلا استكمالاً للأعمال الإرهابية التي استهدفت خلال الأشهر والسنوات الماضية البنية التحتية النفطية بمنطقة الهلال النفطي فى مواجهات قال إن الجيش قدم فيها عشرات ” الشهداء والجرحى ” .

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