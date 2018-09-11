بالصور.. ننشر بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الأطراف المجتمعة أمس الأحد في مدينة الزاوية (مسؤولين بحكومة الوفاق، والبعثة الأممية المجموعات المسلحة بطرابلس وممثلين عن اللواء السابع) ولبحث تثبيت وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس اتفقت على جملة من النقاط.

ونشرت البعثة الأممية في تغريدة لها بموقع “تويتر” صورة من الاتفاق الذي يقضي ب”باستحداث آلية مراقبة وتحقيق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة”.

وينص الاتفاق على إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية لمناطق الاشتباكات خاصة طرابلس الكبرى عامة يليها وضع آلية لفض الاشتباك”.

ويقضي الاتفاق “بتخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات التابعة لها” ووضع “خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال تدريجي بقوات نظامية (جيش وشرطة) بدءا من مطار معيتيقة ومقر رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي وفرع المصرف وموقع الشركة الوطنية للنفط (بدءا من خزانات وقود الهاني والمطار) وشركة الكهرباء وخصوصا غرفة التحكم والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وهيئة الاستثمار الليبية وفق خطة زمنية محددة”.

وبحسب الاتفاق “يقوم المجلس الرئاسي بحل لجنة الترتيبات الأمنية الحالية وإعادة تشكيل لجنة ترتيبات أمنية جديدة تساهم في تقديم الدعم اللازم لها” بالإضافة إلى “تعهد خطي من مجموعات طرابلس المسلحة بعد الابتزاز أو الضغط أو الدخول للمؤسسات السيادية”.

ويقضي الاتفاق “بالإعلان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية خلال أسبوع من اليوم (أمس الاثنين) والبدء في تنفيذها” مع إلغاء مجموعة القرارات التي صدرت خلال الفترة الفائتة والتي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة”.



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