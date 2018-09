«الوطنية للنفط» تنفي ضياع بياناتها خلال الهجوم الإرهابي

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، الأنباء المتداولة على لسان رئيسها مصطفي صنع الله حول ضياع اي اموال او بيانات نتيجة الهجوم الغادر الذى استهدف مقر المؤسسة صباح أمس الإثنين.



وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أن تلك الأخبار عارية تماما عن الصحة تهدف إلى تضليل للرأي العام، مؤكدة أن كل البيانات والمعلومات مؤرشفة ومحفوظة بطرق حديثة وامنة جدا.



ودعت المؤسسة، الليبيين، إلى تحري الأخبار من مصادر موثوقة وعدم الانجرار وراء الإعلام المؤدلج والمدفوع والذي يسعى جاهدا لخلط الأوراق لتحقيق أجندات مشبوهة.

