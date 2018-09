المتحدث باسم القوات الخاصة: في انتظار الأوامر للتوجه إلى الجنوب

أوضح المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، بأن قواته على جاهزية تامة في انتظار اصدار الأوامر من أجل التحرك باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى ضرورة تسليح قواته وتدريبهم مع الدول العربية الشقيقة لرفع جاهزيتها.

وأفاد الزوي، في تصريحات صحافية، بأن القوات الخاصة تحتاج إلى بعض الأسلحة المتطورة وملابس تليق بفرد الصاعقة ومواد توجيه لقوات الاستطلاع خاصة وأن قواته تشارك فى بعض نقاط التفتيش في الطوق الخارجي لمدينة بنغازي ، مبيناً أن عددا كبيرا من أبناء بنغازي انضموا إلى القوات الخاصة خلال عامي 2014 و2015 لمواجهة الإرهاب.

