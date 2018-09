القيادة العامة بالقوات المسلحة تفند تصريحات «حفتر» حول الجزائر

أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أن علاقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة الجزائر رفيعة المستوى والتي تربطنا بها مجالات تعاون كمكافحة الإرهاب.

وقال مدير مكتب الإعلام في القيادة خليفة العبيدي، في تصريحات له نقلا عن وكالة الأنباء الليبية، إن وسائل الإعلام المغرضة من بينها الجزيرة القطرية والنبأ التي تبث من تركيا تحاول «دس السم في العسل» من خلال تشويهها لحديث القائد العام المتلفز فيما يتعلق بالجزائر خلال لقائه بأعيان ومشائخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية.

وفند العبيدي تصريحات حفتر، حول رصد الجيش دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر دون أن يتم معرفة هويتها أو تبعيتها، وأشار العبيدي إلى أن الجانب الجزائري تفهم الأمر وتعهد بمعالجة هذه المسألة، موضحا بأن هذه المجموعات المتسللة فيما لو كانت جماعات إرهابية ستوجه لها بنادقنا جميعا في إطار محاربتنا للإرهاب.

