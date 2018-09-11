شباب من منطقة الحمدة ينظمون مهرجاناً شعبيًا خاصًا بالتراث والفلكلور الشعبي

الحمدة 11 سبتمبر 2018 (وال) – نظم شباب من منطقة الحمدة شرق مدينة بنغازي مهرجاناً شعبيًا خاصًا بالتراث والفلكلور الشعبي بهدف تخليد العادات والتقاليد الشعبية وللترويح عن هموم الوطن والمواطن.

ونظم المهرجان الذي انطلق اليومين الماضيين في وداي الشباك بحضور أهالي المنطقة والأعيان إلى جانب الشباب المُنظمين للمهرجان.

وتضمن المهرجان عروض “ملهاد” للخيول العربية وثم رافقته أمسية شعبية تغنى فيها الشعراء والفنانين الشعبين من كافة المدن الشرقية للوطن وثم اختتم المهرجان بالفن الشعبي “المرسكاوى”

وقال أحد المنظمين منير عبدالسلام :”إن المهرجان جاءاً كفكرة من الشباب بعد تصعيد الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس واستمرار الأزمات الاقتصادية بالوطن ، ومن هنا جاءت الفكرة لجمع عديد الشعراء لتضميد الجراح إيماناً منهم بدور الفن في معالجة العديد من القضايا والترويح عن المعاناة وهى عادة من العادات الشعبية حيث اعتاد الأجداد على التجمع لمناجاة الوطن كلا بطريقته، وقد لاقت الدعوة استحسان وقبول الجميع والدليل هو الحضور الغفير للمهرجان”.

ومن جانبه، أكد أحد المشاركين عمران ازقيبة أن مثل هذه الفعاليات قادرة على تخليد الموروث الشعبي الخاص بالمنطقة الشرقية ودمج الشباب في فنونهم الشعبية ليصبح تراث الأجداد خالداً.

وبين ازقيبة أنه فى الماضي كانت هذه المهرجانات تُقام بتنظيم من الدولة آنذاك وبمشاركة الشعراء من الجنوب والغرب الليبي وهو ما يساهم في تشبيك الفن الشعبي وإحياءه، متمنياً أن تسعى الجهات المعنية بالدولة الليبية لبذل مثل هذه الخطوات إن أمكن.(وال – الحمدة) ع ع / أ د

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