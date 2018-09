أعلن المجلس المحلي تاورغاء،أمس الإثنين، وصول عدد من الفصول المتنقلة للمدينة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المجلس، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” ،أنه بالتنسيق مع مكتب مراقبة التعليم بتاورغاء تم تركيب عدد من الفصول الجاهزة لمواكبة سير العملية التعليمية للعام الجاري لحين الإنتهاء من صيانة المدارس الموجودة داخل المدينة.

