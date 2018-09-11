التكوري لـ218: الكهرباء تعود تدريجيا والأوضاع “تتحسن”

أعلن رئيس دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، أن الشبكة في تحسّن مستمر، ووصل إنتاج الطاقة إلى أكثر من 3000 ميجا وات، بعد الجهود التي بدلها فنيي ومهندسي الشركة، ووصول التيار الكهربائي إلى كافة المناطق الحنوبية.

وأوضح التكوري، في اتصال أجرته معه 218، أن الشركة تعمل بشكل مستمر مند فترة ، لإصلاح الأعطال التي خلّفتها الاشتباكات المسلحة، والأعمال الأخرى التي تُعيق استمرار العمل، ومنها السطو الذي تتعرض لهُ الشركة لمعداتها في بعض المدن.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أفادت قبل يوم، أن الشبكة الكهربائية في وضع حرج وغير مستقر فنيا،وذلك نتيجة للأضرار البليغة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية المتمثلة في إصابة عدد من دوائر النقل الرئيسية الهامة، وخطوط التوزيع من المحولات الكهربائية.

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