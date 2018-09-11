حكومة الوفاق الليبية تأسف لتهديدات حفتر بنقل الحرب إلى الحدود مع الجزائر

الجزائر — سبوتنيك. وأعلن التلفزيون الجزائري الحكومي اليوم أن “وزير الخارجية عبد القادر مساهل، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره وزير الخارجية الليبي في حكومة المجلس الرئاسي المعترف بها دوليا، محمد الطاهر السيالة، الذي تبرأ من تصريحات حفتر”.

وذكر التلفزيون الجزائري أن “وزير الخارجية الليبي جدد لنظيره الجزائري التزام ليبيا ببناء علاقة حسن الجوار مع الجزائر، والتمسك بأهمية العلاقات بين البلدين، وثمن جهود الجزائر في دعم مساعي حل الأزمة الليبية”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر قد قال في كلمة خلال لقائه مع أعيان القبائل المحلية في ليبيا أنه يراقب التراب الليبي، وسبق أن أوفد مبعوثا عنه إلى السلطات الجزائرية، للاحتجاج على دخول عسكريين جزائريين إلى التراب الليبي.

وذكر المشير حفتر أن السلطات الجزائرية أبلغته بأن الأمر يتعلق بسلوك فردي معزول، وقال إنه “قادر على نقل الحرب إلى الحدود الجزائرية”.