شؤون الجرحى طرابلس: قتيلان و18 جريح حصيلة الهجوم الإرهابى على «الوطنية للنفط»

أعلنت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لإدارة شؤون الجرحي طرابلس لإسعاف ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط، صباح أمس الإثنين.

وأفادت الفرق، بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين و إصابة 18 جريحا حيث شاركت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للحالات التي كانت بين إصابات بأعيرة نارية واختناق نتيجة دخان الحريق المتصاعد من داخل المبنى ومن ثم قامت بنقل بعض المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات والمصحات الخاصة.

جدير بالذكر أن فريق انتشال الجثث التابع للادارة قام بانتشال أشلاء جثتين من المهاجمين.

