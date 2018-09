أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تعتزم شن ضربات جوية بواسطة طائرات مسيّرة من قاعدة في النيجر ضد جهاديين مشتبه في انتمائهم لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابي الذين يتمركزون في ليبيا.

وأكدت الصحيفة، أن أطراف وسكان من النيجر وتشاد والجزائر متورطون وبشدة في تهريب الأسلحة والمخدرات والمهاجرين عبر الصحارى في جنوب ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، بأن هناك تحالف بين بعض السكان مع الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ، الذي قالت إنه يعمل عبر الجزائر ومالي والنيجر وليبيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مدينة أوباري تقع في نفس المنطقة التي شن فيها الجيش الأمريكي في مارس أول هجوم معلن له بطائرات بدون طيار ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في جنوب ليبيا.

جدير بالذكر أن عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آيه إيه” يستخدمون طائرات مسيّرة الاستطلاع من مطار صغير في بلدة ديركو في شمال شرقي البلاد.

The post صحيفة أمريكية: الاستخبارات تعتزم شن ضربات جوية على الإرهابيين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية