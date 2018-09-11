ليبيا: حكومة طرابلس تعتذر عن تصريحات خليفة حفتر بشأن "نقل الحرب إلى الجزائر"

تبرأ وزير الخارجية الليبي طاهر سيالة الاثنين من “التصريحات غير المسؤولة” للمشير خليفة حفتر والتي هدد فيها بـ “نقل الحرب الليبية إلى الجزائر في لحظات”. واعتبر الأكاديمي المتخصص في الشؤون العربية وشمال أفريقيا حسني عبيدي أن هذه التصريحات كانت موجهة أكثر لقاعدة حفتر العسكرية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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