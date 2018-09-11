مصلحة المطارات تزور “معيتيقة الدولي” وتبحث الحلول

قام رئيس مصلحة المطارات، بزيارة ميدانية للمرافق الحيوية بمطار معيتيقة الدولي،رفقة مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة، لمتابعة سير العمل الإدارات والمكاتب بالمصلحة،بعد إستئناف الرحلات الجوية.

وعقد اجتماع على إثر الزيارة، للبحث عن حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة والسبل الكفيلة بحلحلتها.

وثمّن رئيس مصلحة المطارات، في نهاية زيارته، الجهود التي تبدلها كافة الشركات والجهات العاملة بمطار معيتيقة الدولي، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها

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