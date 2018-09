السعيدي: الاجتماعات الأخيرة حول طرابلس لم ينبثق عنها مخرجات واضحة

أوضح عضو مجلس النواب علىى السعيدي أن الاجتماعات الأخيرة حول الأوضاع في طرابلس لم ينبثق عنها مخرجات واضحة.

وقال السعيدي، إن الدليل على ذلك لم يتم تصنيف المجموعات النظامية من غير النظامية، إلى جانب عدم تحديد سقف زمني لإخراج هذه الجماعات المسلحة.

وفي سياق متصل، استنكر النائب علي السعيدي، الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي، بما فيها انقطاع الكهرباء والمياه،مناشدا أهالي الجنوب، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم، وخلق أجسام تخدم مصلحة الجنوب دون انتظار ذلك من أي حكومة كانت، محملاً المجلس الرئاسي تبعات ما يحدث.

