اللجنة الوطنية لفض المنازعات تدعو إلى وقف إطلاق النار في طرابلس

دعت اللجنة الوطنية لفض المنازعات بالطرق السلمية الاثنين؛ جميع الأطراف المسلحة إلى التوقف عن أي تصعيد قد يشعل اشتباكات مسلحة تتسبب في إراقة الدماء في ليبيا.

وطالبت اللجنة،في بيان لها، كافة الجماعات المسلحة بالتصالح ونبذ العنف والتوقف عن التدخل في عمل مؤسسات الدولة؛ داعية حكومة الوفاق إلى سرعة تفعيل الجيش والشرطة والقضاء لإحلال الأمن.

كما دعت اللجنة، حكومة الوفاق إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودمج منتسبي التشكيلات المسلحة في سوق العمل والدراسة والمشاريع الصغرى والمتوسطة

