الأحوال المدنية تكشف قضايا التزوير في المستندات الليبية

أكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم اسامة الدرسي، أن أدارة الفرع بنغازي استطاعت الكشف عن العشرات من قضايا التزوير في المستندات الليبية وتزوير الجنسية الليبية وتم إحالتهم لجهات الاختصاص.

وأضاف الدرسي، خلال اجتماعه مع مع رئيس فرع ادارة القضايا بنغازي عز الدين الغراب ، أمس الاثنين، بأن إدارة المصلحة تسعى للتواصل بصفة مستمرة مع ادارة القضايا وتكليف مندوب دائم بين الفرع وإدارة القضايا من أجل التواصل المستمر.

وطالب الدرسي، من رئيس فرع ادارة القضايا بنغازي عز الدين الغرابي بتزويد إدارة المصلحة بالخبرات من القانونيين من أجل الرفع من كفاءة ادارة المكتب القانوني بضخ دماء جديدة ووطنية

