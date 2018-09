رئيس مصلحة المطارات يتفقد مطار معيتيقة الدولي

تفقد رئيس مصلحة المطارات،المرافق الحيوية بمطار معيتيقة الدولي،رفقة مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة، بهدف متابعة سير العمل الإدارات والمكاتب بالمصلحة،بعد إستئناف الرحلات الجوية.

وثمّن رئيس مصلحة المطارات، الجهود التي تبدلها كافة الشركات والجهات العاملة بمطار معيتيقة الدولي، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وعقد رئيس مصلحة المطارات، اجتماع لبحث حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة والسبل الكفيلة بحلحلتها.

