أعلن رئيس دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، أن الشبكة في تحسّن مستمر حيث وصل إنتاج الطاقة إلى أكثر من 3000 ميجا وات.

وأوضح التكوري، في تصريحات صحافية،أن الشركة تعمل بشكل مستمر منذ فترة ، لإصلاح الأعطال التي خلّفتها الاشتباكات المسلحة، والأعمال الأخرى التي تُعيق استمرار العمل،مثمنا الجهود المبذولة من قبل فنيي ومهندسي الشركة، ووصول التيار الكهربائي إلى كافة المناطق الجنوبية.

