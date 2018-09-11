حفتر يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر ناقش اليوم الاثنين في مقر القيادة العامة في الرجمة، مع وزير خارجية إيطاليا، إنزو مورافو ميلانيزي، الانتخابات الليبية القادمة ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير”.

وأضاف العبيدي أن “الجانبين ناقشا خلال اللقاء ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية بما يكفل القضاء على الظاهرتين”، مضيفاً أنهما “بحثا أيضاً المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات”.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن “الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا”.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/ أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك وفق مخرجات مؤتمر باريس.