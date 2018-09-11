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غرق 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية أوائل سبتمبر بعد انقلاب قاربهم

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود على موقعها على الإنترنت الاثنين أن أكثر من 100 مهاجر أغلبهم أفارقة غرقوا قبالة السواحل الليبية أوائل شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعد انقلاب قاربهم. وذكر أحد الناجين أن عددا من الأسر والأطفال كانوا من بين ضحايا غرق الزورقين الذي تعطل محرك أحدهم في حين فرغ الهواء من الثاني.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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