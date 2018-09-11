غرق 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية أوائل سبتمبر بعد انقلاب قاربهم

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود على موقعها على الإنترنت الاثنين أن أكثر من 100 مهاجر أغلبهم أفارقة غرقوا قبالة السواحل الليبية أوائل شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعد انقلاب قاربهم. وذكر أحد الناجين أن عددا من الأسر والأطفال كانوا من بين ضحايا غرق الزورقين الذي تعطل محرك أحدهم في حين فرغ الهواء من الثاني.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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