 على ماذا اتفق المشير حفتر وميلانيزي فيما يخص المسألة الليبية؟

أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي أجرى محادثة “ودية ومطوّلة” في بنغازي أمس الاثنين مع المشيرخليفة حفتر “أعادت إطلاق الرباط الوثيق مع إيطاليا، في مناخ من الثقة الوطيدة”.

واشار بيان للخارجية الايطالية إلى أن اللقاء أظهر “تقاربا واسعا” بين الرجلين من أجل “تعاون مكثف والتزام مشترك لصالح ليبيا موحدة ومستقرة”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأن حكومة بلاده “تعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على حوار نشط مع كل الذين يتطلعون إلى مستقبل ليبيا بصداقة مخلصة، من أجل المصلحة الخالصة لشعبها وتقرير مصيره. يجب تمكين المواطنين الليبيين من ممارسة سيادتهم وأن يقرروا مصيرهم بحرية ، كما يتعين اكتمال العملية السياسية التي بدأت ، وعلى وجه الخصوص من خلال انتخابات منظمة وشفافة تجري في ظروف أمنية مواتية”

كما نقل البيان عن المشير حفتر “تقديره لالتزام سياسة إيطاليا الخارجية، الذي يعتبر ضروريًا لليبيا، وذلك بفضل المبادرات والمقترحات المتنوعة التي تميز هذا الالتزام”، معربا عن “الاستعداد لتقديم إسهاماته في دعم نشط للأمن والاستقرار والحوار من أجل مصلحة جميع الليبيين”.

ونوه البيان بأنه بوسع “المؤتمر الدولي من أجل ليبيا”، التي أعلنت إيطاليا عن استعدادها لاستضافته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أن يشكل “جولة” في “عملية المصالحة الوطنية، مع الالتزام بالإطار الذي حددته الأمم المتحدة”.

كما تناول الوزير الايطالي والمشير حفتر جملة من القضايا الاخرى “ذات الاهتمام المشترك”، حيث جرى، “على وجه الخصوص استعراض سبل تكثيف التعاون في المجال الإنساني وتعزيز مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، فضلا عن مستغلي البشر”.

المصدر: آكي

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