الناطق باسم الجيش: نملك معلومات هامه بشأن تفجير المؤسسة الوطنية للنفط

كشف الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن قيادة الجيش تملك معلومات هامة بخصوص الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، صباح يوم الاثنين.

ودان المسماري التفجير الارهابي، موضحا أنه يحمل بصمات تنظيم “القاعدة” أو تنظيم “داعش” الإرهابيين، لافتا إلى أن “الهجوم يأتي بعد فشل محاولاتهم في السيطرة على الهلال النفطي، وهناك “ميليشياوي” يقف وراء التفجير”

وأكد المسماري، إنه يتم تعزيز القوات في أنحاء البلاد، وخاصة في منطقة خليج سرت، مشيرًا إلى أن قوات الجيش ستساعد في الكشف عن تفاصيل تفجيري مؤسسة النفط ومفوضية الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية