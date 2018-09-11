مسؤول عسكري مصري سابق: سيف الإسلام سيخوض الانتخابات القادمة والتي ستساهم في نشر الهدوء والاستقرار

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي المصري، إن استقرار ليبيا هو بمثابة استقرار للدولة المصرية بوصفها الدائرة الاستراتيجية القريبة من مصر.

وأضاف سمير فرج الذي شغل إدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري سابقاً خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات القادمة ستشهد ترشح الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.

وأوضح فرج أن سيف الإسلام يتجول حالياً بين القبائل الليبية لحشد الشعبية والتصويت له في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي سوف يحدد قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

وأكد أن إجراء الانتخابات في ليبيا سيمهد لنشر الهدوء والاستقرار في البلاد.

وحدد اللواء سمير فرج، استراتيجية مصر في ليبيا من خلال ثلاثة محاور، الأول منع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا والعراق واليمن، الأمر الثاني، بضرورة عودة الودائع الليبية المجمدة والتي تصل إلى 80 مليار دولار والموجدة في فرنسا وإيطاليا، والأمر الثالث رفع حظر الأسلحة حتى يحصل خليفة حفتر على الأسلحة.

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