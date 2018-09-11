مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مقر مؤسسة النفط في طرابلس

ليبيا – دان مجلس النواب في بيان له أمس الإثنين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح .

مجلس النواب قدم في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه خالص تعازيه إلى الشعب الليبي وأسر من قضوا خلال الهجوم الإرهابي الجبان ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة قد قامت صباح أمس الاثنين بالهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط واقتحامه وقتل وجرح عدد من الموظفين، فيما أكدت قوة الردع الخاصة بأن تنظيم داعش يقف وراء الهجوم.

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