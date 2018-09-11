عميد بلدية بنغازى يتفقد أعمال مشروع صيانة الطرق منطقة الليثي

العنوان-بنغازي

قام عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بزيارة تفقدية لأعمال مشروع صيانة الحفر والمطبات بمنطقة الليثي الذي تنفذه شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري .

و اطلع عميد بلدية بنغازى على سير العمل مستمعا الى شرح وافي حول المشروع من رئيس مجلس إدارة الشركة .

كما قام السيد عميد البلدية خلل الزيارة بتفقد أعمال تنفيذ إزالة العوائق التي تعيق تنفيذ مشروع رصف إمتداد شارع الوحدة العربية من الدائري الرابعإلى الدائري الخامس ومنه إلى منطقة بوعطني .



يشار إلى أن بلدية بنغازى تقوم بتنفيذ عديد مشاريع الصيانة والرصف في مختلف مناطق بنغازي في البنية التحتية وخطوط مياه الشرب ورصف الطرق وإنارة الشوارع الرئيسية وصيانة المباني الادارية المتضررة بالاضافة الى اعمال إزالة الركام ومخلفات الحرب

و أن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي، المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب وبرئاسة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة .

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