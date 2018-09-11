وزارة التعليم تحدد موعد انطلاق برنامج «تقييم الاحتياجات التدريبية» للمعلمين

حددت وزارة التعليم خلال اجتماعاً موسعاً ، برئاسة وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل محمد” وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “م. عادل جمعة” مع مدير إدارة التفتيش التربوي ومدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم واللجان الإدارية والفنية المكلفة بوضع الترتيبات اللازمة لعملية تقييم أداء المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية ..

حددت اليوم “الأول والثاني والثالث” من شهر أكتوبر المقبل موعداً لإجراء تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين. وقال “الوزير” في معرض كلمته التي رحب فيها بالحضور وأثني على جهود القائمين على هذا البرنامج الوطني الطموح والذي يهدف إلى تطوير العملية التربوية والتعليمية وفق أسس وقواعد علمية متينة من خلال النهوض بالمعلم وتحديد احتياجاته المعرفية والمهارية.

وأضاف “الوزير” بأن هذا البرنامج يعد خطوة “رائدة” وغاية في الأهمية لتطوير قطاع التعليم بشكل عصري يواكب التطورات ويحقق غايات وأهداف وسياسات التعليم في ليبيا, مؤكدا بأنه من خلال هذا البرنامج سوف يتم تفعيل دور المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ووضع خطط وسياسات واضحة المعالم لتطوير أداء المعلمين.

من جهتها أوضحت السيدة مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم – نائبة رئيس اللجنة الفنية لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين “د. مسعودة الأسود” بأن المركز في السابق عادةً ما كان يبني خططه على احتياجات تدريبية قد لا يكون المعلم بحاجة لها أصلا, مؤكدة بأن هذا التقييم سيكون الخطوة الأولى التي تحدد نقطة البداية للتدريب لمختلف الشرائح والتي سيتم من خلالها رسم خارطة طريق يتم فيها تحديد التوجهات والنواحي التدريبية سواء إن كانت منهجية للمعلمين كلا في مجال تخصصه أو مهارية حول طرائق التدريس الحديثة والنواحي التربوية وكيفية التواصل والتفاعل مع المتعلمين.

وأضافت “الأسود” إلى أن عملية التقييم ستتم على مدى الثلاثة الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل وذلك نظراً لكثرة الأعداد المتقدمة للتقييم سوءا كان من المعلمين أو الباحثين عن العمل والذين يبلغون نحو (130) ألف متقدم.

وأوضحت “الأسود” بأن آلية التقييم ستكون طبقاً لما جاء بقرار وزير التعليم بالخصوص.

من جانبه قال مدير إدارة التفتيش التربوي “د. علي المهنكر” إن البرنامج العام للتقييم سيشمل كل المعلمين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم ويستثنى من ذلك المعلمين الذين قضوا 20 عاما أو أكثر في التدريس الفعلي بحيث يترك لهم حرية الاختيار في أن ينخرطوا في برنامج التقييم أم لا.

وأوضح مدير إدارة التفتيش التربوي بأن المرحلة الأولى من التقييم ستشمل معلمين ل 6 مواد في مرحلة التعليم الأساسي وهم (معلمو الفصل – معلمو اللغة العربية والتربية الإسلامية- معلمو اللغة الانجليزية- معلمو الرياضيات- معلمو العلوم- معلمو الحاسوب) و معلمين ل 7 مواد في مرحلة التعليم الثانوي وهم ( معلمو اللغة العربية والتربية الإسلامية- معلمو اللغة الانجليزية- معلمو الرياضيات- معلمو الفيزياء – معلمو الكيمياء – معلمو الأحياء – معلمو تقنية المعلومات).

وفي هذا الصدد أوضحت ” الأسود ” بأن محور التقييم في المواد سيكون أساس التخصص وليس مقرر ما بعينه, لافتة إلى أنه سيؤخذ بالاعتبار المدى الذي تتمحور فيه الموضوعات في مادة التخصص لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي, مشيرة إلى أن موضوع التقييم سيكون متدرجاً ولن يخرج عن المعارف التي تخصص فيها كل معلم والتي يفترض به أن زادها رسوخا وتطويرا مع سنوات الخبرة التي يملكها.

من جهته أشار الوكيل بأنه يستطيع كل المعلمين المعنيين بهذا البرنامج الدخول للمنظومة منذ اليوم من خلال الموقع التالي:

http://161.47.21.187/TecRegView/

والتأكد من بياناتهم والمواد التي سيتم تحديد احتياجاتهم التدريبية فيها ويمكنهم في خلال أسبوع التقدم بطلب للوزارة من خلال رابط سينشر الأيام القادمة لتصحيح ما إذا تم تصنيف أي معلم في غير المادة التي يرغب في تدريسها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية