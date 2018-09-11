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الحكومة المؤقتة تقرّ إقامة مشاريع بالأبيار وطبرق

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قرر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة منح الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالتعاقد لتنفيذ مشروع طريق الفارسي والتجمعات التابعة لها بطول 10 كم، وبقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين و 299 ألف و 828 ديناراَ ليبياً.

كما قرر المجلس منح الإذن للهيئة العامة للإسكان بالتعاقد مع شركة بغداد القابضة لتنفيذ مشروع رصف الطرق ببلدية الأبيار ، وبقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين و 379 ألف و 275 ديناراَ ليبياً، وكذلك اعتماد محضر منح المؤسسة الوطنية للموارد المائية لتوريد 12 محطة لتحلية مياه مدينة طبرق .

كما منح المجلس الإذن للهيئة العامة للإسكان بالتعاقد مع شركة قاعة بغداد القابضة لتنفيذ مشروع صيانة وتطوير منطقتي ” تاكنس و جردس العبيد ” ببلدية جردس العبيد ، وبكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و 692 ألف و 240 ديناراً ليبياً.

ووافق المجلس على اعتماد محضر منح الإذن بالتعاقد للمؤسسة الوطنية للموارد المائية لتنفيذ مشاريع هامة ببلدية أجدابيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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