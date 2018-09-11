الحكومة المؤقتة تقرّ إقامة مشاريع بالأبيار وطبرق

قرر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة منح الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالتعاقد لتنفيذ مشروع طريق الفارسي والتجمعات التابعة لها بطول 10 كم، وبقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين و 299 ألف و 828 ديناراَ ليبياً.

كما قرر المجلس منح الإذن للهيئة العامة للإسكان بالتعاقد مع شركة بغداد القابضة لتنفيذ مشروع رصف الطرق ببلدية الأبيار ، وبقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين و 379 ألف و 275 ديناراَ ليبياً، وكذلك اعتماد محضر منح المؤسسة الوطنية للموارد المائية لتوريد 12 محطة لتحلية مياه مدينة طبرق .

كما منح المجلس الإذن للهيئة العامة للإسكان بالتعاقد مع شركة قاعة بغداد القابضة لتنفيذ مشروع صيانة وتطوير منطقتي ” تاكنس و جردس العبيد ” ببلدية جردس العبيد ، وبكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و 692 ألف و 240 ديناراً ليبياً.

ووافق المجلس على اعتماد محضر منح الإذن بالتعاقد للمؤسسة الوطنية للموارد المائية لتنفيذ مشاريع هامة ببلدية أجدابيا.

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